Elliot Page präsentiert sich in Badehose

Page wurde 2007 mit dem Film "Juno" berühmt, was ihm eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Zuletzt spielte er eine Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy". Im März dieses Jahres wurde er als erster Transgender-Mann auf dem Titel des "Time"-Magazins abgebildet. Dem Magazin berichtete er auch von einer geschlechtsangleichenden Oberkörper-Operation im vergangenen Herbst. Im April berichtete Page bei US-Talkerin Oprah Winfrey von seiner Transition.