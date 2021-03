Elliot Page ziert als erster Transmann "Time"-Cover

Anfang Dezember hat der 34-jährige Kanadier sein Trans-Coming-out als Elliot in den sozialen Medien bekanntgegeben. Laut einem Interview mit "Times" gab Page an, dass er sich schon in jungen Jahren immer wie ein Junge gefühlt hat: "Ich wollte ein Junge sein und ich habe meine Mutter gefragt, ob ich es eines Tages sein könnte."

Zuvor war er als Ellen Page unter anderem mit dem Film "Juno" (2007) berühmt geworden, der ihm auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin eingebracht hatte. Derzeit ist Page im Netflix-Hit "The Umbrella Academy" zu sehen.