Elyas M'Barek: Der "Fack ju Göhte"-Star wird 40!

Er ist der Cem aus der ARD-Sitcom "Türkisch für Anfänger". Und der kleinkriminelle Aushilfslehrer Zeki Müller in den "Fack ju Göhte"-Filmen, bei deren Premieren sich Fans die Seele aus dem Leib kreischten, wenn Elyas M'Barek am roten Teppich erschien. Der Österreicher ist in Deutschland ein Superstar, über den allerdings wenig bekannt ist. Der Schauspieler, der am Sonntag (29. Mai) 40 Jahre alt wird, versteht es meisterhaft, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit zu halten.