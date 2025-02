Nach den Diskussionen um seine Hauptdarstellerin hat sich nun auch "Emilia Pérez"-Regisseur Jacques Audiard (72) von Karla Sofía Gascón (52) distanziert. Die für den Oscar nominierte Schauspielerin hatte sich auf Social Media vor Jahren angeblich rassistisch und islamfeindlich geäußert.

Es falle ihm schwer, an die Arbeit mit seiner Hauptdarstellerin zurückzudenken, so Audiard im Interview mit "Deadline". Und weiter: "Wenn man diese Art von Beziehung hat und plötzlich etwas liest, was diese Person gesagt hat, Dinge, die absolut hasserfüllt sind und abgestraft werden sollten, dann wird diese Beziehung natürlich beeinträchtigt. Es ist, als würde man in ein Loch fallen. Denn was Karla Sofía gesagt hat, ist unentschuldbar."