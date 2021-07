Pappa Ante Portas (1991)

Noch nie war der Alltag so lustig und Humor so philosophisch wie bei Loriot, dem Godfather des deutschen Humors . Er ist der (leider nicht mehr) lebende Beweis dafür, dass Witz und Intelligenz sehr wohl untrennbar miteinander verbunden sein können. In "Pappa Ante Portas", seinem letzten filmischen Werk (obwohl er erst 20 Jahre später starb) möchte Loriot alias Rentner Heinrich Lohse im Haushalt helfen. Das war im Grunde bereits die gesamte Prämisse, und das reicht auch völlig aus, denn niemand serviert die Eigenheiten des Mensch-Seins auf einem so subtilen Silbertablett wie Loriot – einem Tablett, das auf den zweiten Blick fein-verzierte psychotherapeutische Gravuren erkennen lässt.

Wenn er das Absurde im (schmerzhaft bekannten) Normalen betont und Alltägliches plötzlich außergewöhnlich werden lässt, dann wird uns schmerzlich bewusst: So einer wie Loriot, den gibt es kein zweites Mal.

