Hollywood-Schauspielerin Emily Blunt (40) sieht nach eigenen Worten ihren Schauspiel-Kollegen Matt Damon (52) nur noch in seinen Hausschuhen. "Ich habe ihn schon lange nicht mehr in normalen Schuhen gesehen", sagte die in London geborene Blunt über Damon im Podcast "Table for Two". "Das liegt daran, dass wir im selben Gebäude wohnen, deshalb laufen wir einfach runter, um einander zu sehen."

Damon, mit dem sie sich bei den Dreharbeiten für den Film "Der Plan" (2011) angefreundet habe, sei mit seiner Familie zuerst in den New Yorker Stadtbezirk Brooklyn gezogen, erzählte Blunt, die mit ihrem Ehemann John Krasinski zwei Töchter hat. Sie selbst sei ihm daraufhin mit ihrer Familie in sein "großartiges Gebäude" gefolgt. "Wir haben sonntags gemeinsames Abendessen und es ist wunderbar."