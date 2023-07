Emily Blunt gönnt sich nach "Oppenheimer" einjährige Schaffenspause

Bei ihrer Teilnahme an der Premierenfeier des Historien-Films "Oppenheimer" am vergangenen 11. Juli in Paris machte die britisch-amerikanische Schauspielerin Emily Blunt (40) noch einmal eine Ausnahme, ehe sie nun eine einjährige Schaffenspause einlegen möchte.

In dem Apple-Podcast "Table for two" der Promi-Restaurant-Ikone Bruce Bozzi jr. berichtete sie über ihre Entscheidung, sich für ein Jahr komplett vom Filmemachen zu verabschieden. "Dieses Jahr werde ich nicht arbeiten", verriet die zweifache Mutter ihrem Host und servierte ihm für ihren Entschluss auch sogleich eine plausible Erklärung:

"Ich habe letztes Jahr ziemlich viel gearbeitet und mein ältester Schatz ist neun, wir sind also im letzten Jahr der einstelligen Zahlen." Trotz ihres derzeitigen Karrierehochs hätten nun erst einmal ihre beiden Töchter Hazel (9) und Violet (7) Vorrang.