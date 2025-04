Es sollte die perfekte Hollywood-Liebesgeschichte werden: Emma Corrin (29), bekannt vor allem für die Rolle als Prinzessin Diana (1961-1997) in der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown" und Rami Malek (43), der für seine Darstellung von Freddie Mercury (1946-1991) in "Bohemian Rhapsody" einen Oscar erhielt. Doch wie die britische "Mail on Sunday" nun berichtet, ist die Beziehung der beiden Stars nach knapp zwei Jahren wohl zerbrochen.

Laut dem Bericht sollen Corrin und Malek bereits "seit einiger Zeit" getrennt sein. Die Nachricht überrascht umso mehr, als das Paar erst vor weniger als einem Jahr angeblich gemeinsam eine luxuriöse Villa im Londoner Stadtteil Hampstead für umgerechnet etwa 5,8 Millionen Euro erworben haben soll. Ob einer der beiden Stars noch in dem Anwesen wohnt oder ob sie planen, es zu verkaufen, ist bislang unklar.