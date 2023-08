Sind Rami Malek und Emma Corrin ein Paar?

Rami Malek hat sich erst vor Kurzem von Lucy Boynton getrennt

Rami Malek, der eigentlich in den USA wohnt und sich vor wenigen Wochen von seiner "Bohemian Rhapsody"-Kollegin Lucy Boynton (29) nach fünf Jahren Beziehung getrennt hatte, ist bereits seit einiger Zeit in Großbritannien. Anfang Juli soll er sich ein Bruce-Springsteen-Konzert in London angesehen haben.

Emma Corrin wurde in Großbritannien geboren und feierte als Prinzessin Diana (1961-1997) in der Netflix-Serie "The Crown" den großen Durchbruch. Corrin identifiziert sich als nichtbinär bzw. gender-fluid und beansprucht in der Heimatsprache die geschlechtsneutralen Pronomen "they/them". In einem Interview mit der US-amerikanischen "Vogue" stellte Corrin klar, dass nur enge Freundinnen und Freunde das Singular-Femininum "she" benutzen würden.