Stone erschien in einem maßgeschneiderten weißen Kleid von Louis Vuitton mit einem riesigen Kragen, weitem Rückausschnitt und einer Schleppe zur Premiere ihres neuen Films "Eddington". Begleitet wurde sie unter anderem von ihren Co-Stars Austin Butler (33) und Pedro Pascal (50).

Emma Stone (36) hat auf dem roten Teppich in Cannes eine unangenehme Begegnung mit einer aufdringlichen Biene gehabt, die für Red-Carpet-Bilder der anderen Art gesorgt hat.

Als die Hollywoodstars Arm in Arm für die Fotografen posierten, kam es zu der amüsanten Szene: Die Biene schien sich von Stone angezogen fühlen und schwirrte direkt um sie herum. Stone verrenkte und verbog sich, um ihr auszuweichen, während die Männer ihr bestes gaben, das Insekt zu verscheuchen. Pascal setzte dafür seine Hand ein, während Butler die Biene durch Pusten vertreiben wollte. Doch das Tierchen ließ sich nicht beirren. Zeitweise klammerte sich Stone an Pascal oder versuchte sich hinter ihm zu verstecken, der musste seinerseits herzlich über die absurde Situation lachen, während er versuchte, die Schauspielerin zu schützen.

Das Internet lacht mit

Die Szene sorgte nicht nur bei Pascal für Erheiterung. Auch im Internet erfreuen sich die Bilder großer Beliebtheit. Fans kommentieren den Vorfall im Internet fleißig, so heißt es auf X etwa: "Oh, einmal Emma Stone sein und von Pedro Pascal und Austin Butler vor einer Biene gerettet werden..." Ein anderer User schreibt: "Bienen landen oft auf schönen Blumen."

In der schwarzen Komödie "Eddington", ein Western-Horrorfilm von Ari Aster (38), geht es um einen Kleinstadtsheriff in New Mexico, gespielt von Joaquin Phoenix (50), der sich mit dem Bürgermeister (Pascal) anlegt.