Louis-Vuitton-Kleid mit Glamour-Faktor

Auf dem roten Teppich an der französischen Riviera posierte Stone in einem maßgeschneiderten, burgunderroten Paillettenkleid von Louis Vuitton mit einem tiefen V-Ausschnitt für die Fotografen. Besonderes Highlight der Robe waren zweireihige Rüschen am Saum sowie eine kleine Schleppe. Passend dazu trug sie in derselben Farbe Satin-Sandalen von Louis Vuitton.