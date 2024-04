Eine Britin von nebenan: Emma Thompson wird 65

"Harry Potter", "Die zauberhafte Nanny", "Matilda" und "Tatsächlich Liebe"

Übernehmen kann sie ernste wie auch ulkige Rollen. Thompson spielte in den Harry-Potter-Verfilmungen mit (Professorin Sybill Trelawney), im Fantasyfilm "Die zauberhafte Nanny" und in "Bridget Jones's Baby" - auch im gerade erst angekündigten neuen Teil soll sie mitwirken. Thompson war früher mit dem Filmemacher Kenneth Branagh ("Belfast") verheiratet und heiratete später Schauspieler Greg Wise, der auch in "Sinn und Sinnlichkeit" mitspielte.

Als sie im Kinderfilm "Matilda - Das Musical" die Furcht einflößende Rektorin Knüppelkuh spielte, habe sie das Schrecklichsein erst lernen müssen, sagte Thompson dem "Spiegel". "Der Regisseur jedenfalls meinte irgendwann, ich solle aufhören, ständig alle Kinder am Set zu umarmen. Die sollten schließlich Angst vor mir haben."

Eine besonders berührende Szene hatte sie im Episodenfilm "Tatsächlich Liebe". In einer der dort erzählten Geschichten spielte sie eine Frau, deren Mann (Alan Rickman) mit seiner Kollegin (Heike Makatsch) anbandelt. Als ihr klar wird, dass etwas vor sich geht, läuft in der Szene "Both Sides Now" von Joni Mitchell. Vielleicht wirkt Thompson auch deswegen so überzeugend, weil sie in ihren Filmen oft wirkt wie jemand aus dem normalen Leben.