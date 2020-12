Emma Thompson über das ungleiche Alters-Verhältnis von Film-Paaren

In einem Interview für den Podcast "CultureBlast" sprach die 61-jährige Darstellerin über den gängigen Altersunterschied zwischen Männern und Frauen, der für gewöhnlich in romantischen Film-Komödien besteht. Hier werde mit ungleichem Maß gemessen und es herrsche eine Doppelmoral: "Es ist völlig akzeptabel, wenn George Clooney – den ich für großartig halte – eine Gefährtin hat, die 30 bis 40 Jahre jünger ist als er selbst. Falls ich selber mit meinen 61 Jahren unter diesen Bedingungen eine Rolle in einem derartigen Film übernehmen würde, müssten sie für mich jemanden aus dem Grab holen. Verstehen Sie, was ich meine? Es herrscht ein völlig unausgeglichenes Verhältnis in dieser Hinsicht."