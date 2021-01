Emma Thompson wirkt an Film-Version des "Matilda"-Musicals mit

Die Britin werde die Rolle der bösen Rektorin Fräulein Knüppelkuh spielen, wie Netflix am Donnerstag, den 14. Jänner, mitteilte. Es handelt sich um die Verfilmung eines Musicals, das wiederum auf dem bekannten Kinderbuch von Roald Dahl basiert. Die Rolle des hochbegabten Mädchens Matilda, das telekinetische Fähigkeiten hat, übernimmt die Jung-Schauspielerin Alisha Weir. Die freundliche Lehrerin Fräulein Honig wird von Lashana Lynch ("Captain Marvel") gespielt. Nach Angaben von Netflix soll der Film bloß in Großbritannien zunächst auch in die Kinos kommen. Im Rest der Welt verbreite der Streaming-Anbieter den Film.