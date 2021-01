Die besten Musicals bei Netflix, Amazon Prime & Disney Plus

Musicals auf Netfix:

The Prom:

Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden und Kerry Washington lassen als vom Glück verlassene Broadway-Stars ihre Stimmen klingen, um eine lesbische Schülerin bei deren Coming-Out zu unterstützen. Im konservativen Indiana ist da natürlich der Skandal vorprogrammiert ...

Hier geht's zum Film.

Annie

Ein Klassiker, an dem echte Musical-Fans nicht vorbeikommen: Die 80er-Adaption des Broadway-Hits erzählt die Geschichte des Waisenkindes Annie, die das Herz ihres reichen Adoptivvaters mit unerschütterlichem Optimismus erobert. Taschentücher bereithalten!

Hier geht's zum Film.



The Greatest Showman

Die Filmbiografie aus dem Jahr 2017 erzählt die Geschichte des geschäftstüchtigen P. T. Barnum, der die größte Unterhaltungsshow, die die Welt je gesehen hat, auf die Beine stellen möchte. Mitreißende Musik und opulente Bilder warten, in den Hauptrollen singen Hugh Jackman, Michelle Williams und Zac Efron.

Hier geht's zum Film.

Burlesque

Das Kleinstadt-Küken Ali träumt von einer großen Karriere als Sängerin. Also kehrt sie Iowa den Rücken, um ihren Traum in einer Burlesque-Lounge in Los Angeles zu verwirklichen. Allein schon wegen der Kostüme sehenswert, auf der Bühne verführen Cher und Christina Aguilera.

Hier geht's zum Film.

Euro Vision – The Story of The Fire Saga

Kein klassisches Musical per se, aber absurd unterhaltsam! Will Ferrell und Rachel McAdams stürzen sich hier stimmgewaltig in die ESC-Maschinerie, doch Rivalen und Pannen stellen das Duo auf harte Proben.

Hier geht's zum Film.

Crazy Ex-Girlfriend

Die skurrile Serie sorgt nicht nur für Lacher, sondern auch für jede Menge Ohrwürmer: Die erfolgreiche Anwältin Rebecca befindet sich in einer Sinnkrise - bis sie plötzlich eine alte Jugendliebe wieder trifft. Kurzerhand gibt sie ihr New Yorker Leben auf und zieht in ein kleines Kaff in Kalifornien, um ihre alte Flamme zurückzugewinnen... mit einer großartigen Rachel Bloom in der Hauptrolle!

Hier geht's zur Serie.

Glee

Oldie, but Goldie: Die Highschool-Serie aus den Nullerjahren gehört ins Standard-Repertoire eines jeden Musical-Fans. Für all jene, die sie noch nicht gesehen haben, ist der Lockdown die perfekte Gelegenheit!

Hier geht's zur Serie.