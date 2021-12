Darum verliebte sich Emma Watson in Tom Felton

Emma Watson verriet laut "Just Jared" schon 2011 dem "Seventeen"-Magazin, dass ihr Schauspielkollege Tom Felton einst ihr Schwarm war. Die Liebesgerüchte hielten sich seitdem hartnäckig, Felton erklärte allerdings gegenüber "Entertainment Tonight", dass es nie zu einer romantischen Beziehung zwischen ihnen gekommen sei.

In dem "Harry Potter"-Reunion-Special, das bei uns im Jänner auf Sky zu sehen ist, sprach die Hermine-Granger-Darstellerin erneut über ihren Celebrity-Crush Felton und erinnert sich an den Moment, als sie erstmals Gefühle für ihn entwickelte. Laut "ET Canada" verriet die Schauspielerin, dass sie sich während einer Lehrstunde in ihn verknallt hatte.