"Harry Potter"-Fantheorie: Hatten Harry und Hermine Sex?

UserIn @padrianluna stellte die Theorie auf und bezog sich vor allem auf zwei Szenen, die in dem ersten Teil der "Heiligtümer des Todes"-Verfilmung vorkommen: Harry (Daniel Radcliffe), Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) befinden sich auf der Flucht und suchen nach den Horkruxen, um Voldemort (Ralph Fiennes) besiegen zu können.

Nach mehreren Streitereien verlässt Ron die Gruppe – vor allem weil er eifersüchtig auf die gute Beziehung zwischen Harry und Hermine ist. Es ist schließlich ein offenes Geheimnis in der Saga, dass Ron und Hermine in einander verliebt sind, am Ende heiraten die beiden sogar.

Auf Reddit meint @padrianluna jetzt, dass der Tanz und die Umarmung von Harry und Hermine nach Rons fluchtartigem Abschied den Sex der beiden andeuten soll. Die beiden vermitteln das Gefühl des Bedauerns und als würden sie die Umarmung bereuen. "Ich denke, dieser Tanz ist eine Allegorie dafür, dass Harry und Hermine Sex miteinander hatten", so die Theorie.