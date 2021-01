"Er wollte meine Rippe essen": Armie Hammers Ex meldet sich zu Wort

Vucekovich teilte außerdem einen handgeschriebenen Brief mit der "Daily Mail", den sie während ihrer Beziehung von Armie Hammer erhalten haben will. Darauf zu lesen: "I am going to bite the FUCK out of you. Armie."

Armie Hammer selbst hat sich bislang nicht direkt zu den Anschuldigungen geäußert. Von einem anstehenden Filmprojekt an der Seite von Jennifer Lopez zog er sich laut eigenen Angaben selbst zurück: "Ich werde nicht auf diese Bullshit-Behauptungen reagieren – aber angesichts der bösartigen und falschen Online-Angriffe gegen mich, kann ich meine Kinder nicht guten Gewissens vier Monate lang alleine lassen, um einen Film in der Dominikanischen Republik zu drehen."