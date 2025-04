Dane, der die Figur des Cal Jacobs in "Euphoria" spielt, verriet auch, dass er in Kürze ans Set zurückkehrt, um die Dreharbeiten zur dritten Staffel der HBO-Hitserie fortzusetzen. "Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von 'Euphoria' zurückzukehren", sagte er. Zudem bat er um Privatsphäre für sich und seine Familie. Eric Dane ist seit 2004 mit der Schauspielerin Rebecca Gayheart (53) verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, Billie (15) und Georgia (13).

US-Schauspieler Eric Dane (52) ist an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt, eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems . Der 52-Jährige sagte dem "People"-Magazin : "Bei mir wurde ALS diagnostiziert. Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen."

Eric Dane startete seine Karriere in den 1990er Jahren

Der in San Francisco geborene Schauspieler startete seine Karriere in den 1990er Jahren. Neben "Euphoria" ist Dane auch für seine Rolle des Chirurgen Dr. Mark Sloan bekannt, die er von 2006 bis 2012 sechs Staffeln lang in der Arztserie "Grey's Anatomy" spielte. Er hat auch in zahlreichen weiteren TV- und Filmprojekten mitgespielt, darunter "Charmed - Zauberhafte Hexen", "The Last Ship" oder "X-Men: Der letzte Widerstand".