Verließ Eric Dane (51) "Grey's Anatomy" im Jahr 2012 nicht freiwillig , sondern wurde aus der Krankenhausserie gefeuert ? Dies deutete der Schauspieler jetzt zumindest in einem Podcast-Interview mit "Armchair Expert" an. "Ich bin nicht gegangen, sondern ich glaube, ich wurde entlassen", sagte Dane im Gespräch mit dem Schauspieler Dax Shepard (49).

"So lange sie ihre Grey haben, ist alles in Ordnung", sagte er. Damit spielte er auf Ellen Pompeo (54) an, Darstellerin der Titelheldin Meredith Grey. Die ist mittlerweile selbst ausgestiegen , schaut nur noch für Gastauftritte vorbei. Doch die Serie geht auch ohne regelmäßige Grey weiter.

So begründete Eric Dane früher seinen "Grey's Anatomy"-Abschied

Eric Dane spielte bei "Grey's Anatomy" von 2006 bis 2012 den Chirurgen Mark Sloan - bei den Fans auch als McSexy bekannt, weil er ständig nur mit einem Handtuch bekleidet herumlief. Nach seinem Ende in der Produktion heuerte Eric Dane sofort bei der Actionserie "The Last Ship" an. "'Grey's Anatomy' ist eine Welt - es geht nicht um einen einzelnen Schauspieler und die Handlungsstränge gingen irgendwie... in verschiedene Richtungen", sagte Dane damals.

"Es war also eine Gelegenheit für mich zu gehen und ich war an etwas anderem interessiert", so der Schauspieler über "The Last Ship". Dies war die offizielle Lesart rund um McSexys Ende. Bis jetzt.