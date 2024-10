Es handle sich dabei um keinen akuten Schub , erklärt Stehfest der Zeitung: "Ich habe das schon seit meiner Jugend , aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen." Jeden Tag muss er dafür von 7 bis 15 Uhr in der Klinik an einer Therapie teilnehmen. Außerdem wurde der zweifache Vater medikamentös eingestellt.

Seit Monaten bereitet er sich auf diesen Auftritt vor: Beim Promi-Boxkampf "Fame Fighting 2" wollte Dschungelcamper Eric Stehfest (35) am 9. November Stärke beweisen. Doch jetzt hat sich der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller in eine ambulante Psychiatrie einweisen lassen. Laut "Bild"-Zeitung wird er dort seit zwei Wochen wegen paranoider Schizophrenie behandelt.

Eine mögliche Ursache der psychiatrischen Erkrankung sehe Stehfest in seiner bewegten Drogen-Vergangenheit , in der es auch zu Missbrauch gekommen war: "Jedes einschneidende Erlebnis kann bei einem Menschen dazu führen, dass sich ein Teil der Persönlichkeit abspaltet. Und bei mir gab es da einige."

Er geht weiter ins Detail: "Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen", so der Bewohner der diesjährigen Sonderausgabe des Dschungelcamps "Ich bin Star - Showdown der Dschungel-Legenden".

Er habe paranoide Wahnvorstellungen , erläutert der Schauspieler, der 2017 in seinem Buch "9 Tage wach" die Drogenbeichte ablegte, weiter: "Nur bei meinen Kindern gibt es eine Realität und die ist voller bedingungsloser Liebe. Ansonsten bestehe ich aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten."

Insgesamt sechs Wochen Psychotherapie

Worum hat er so lange damit gewartet, sich helfen zu lassen? "Ich dachte: Das hat sicher jeder. Es hat viel Kraft gekostet, hat schließlich auch meine Ehe gefährdet", gibt er zu, "Wenn's nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will."

Die Medikamente helfen und er sei das erste Mal seit Jahren wahnfrei. Die verordneten Wirkstoffe hemmen unter anderem die Dopamin-Ausschüttung. "Bei mir war der auf Wasserfall-Niveau. Und das kann zu Schizophrenie und Wahn führen", berichtet Stehfest. An dem "Fame Fighting"-Kampf am 9. November in Bonn werde er jedoch teilnehmen und trainiere dafür jeden Tag, was er auf seinem Instagram-Account demonstriert.