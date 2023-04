Michael J. Fox: Hoffnung auf Durchbruch bei Parkinson-Behandlung

Hollywood-Star Michael J. Fox (61) freut sich über einen Durchbruch bei der Suche nach Parkinson-Biomarkern, von dem er "tief bewegt" sei. Wissenschaftler haben eine neue Technik entwickelt, die helfen könnte, die Parkinson-Krankheit zu diagnostizieren, bevor Symptome auftreten. Auch die Suche nach einem Heilmittel könnte dadurch beschleunigt werden. Eine Arbeit dazu wurde in der Zeitschrift "The Lancet Neurology" veröffentlicht. Sie kommt von den Leitern der "Parkinson's Progression Markers Initiative" (PPMI), der von der "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" (MJFF) geförderten Parkinson-Biomarker-Studie.

Sie bestätigt einer Mitteilung der Stiftung zufolge den bisher bedeutendsten Durchbruch bei der Suche nach einem Parkinson-Biomarker. Die Forschungsergebnisse sollen neue Möglichkeiten für die Früherkennung, Diagnose und Behandlung von Parkinson eröffnen.