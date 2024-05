Hochzeit Ende 2019

Das Paar ist seit Dezember 2019 verheiratet. Bei einer Silvesterzeremonie in Nashville, Tennessee, schlossen die beiden den Bund fürs Leben geschlossen. Die frühere "O.C., California"-Schauspielerin hatte dann im November 2023 verkündet, dass sie ein Baby erwartet: "Es fühlt sich so an, als ob wir gerade etwas Positives brauchen, deshalb möchte ich etwas anbieten. Ich bin schwanger!", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag zu einem Bild, auf dem sie ihren Bauch im Sonnenlicht zeigte. Tikhman saß auf dem Boden und sah zu seiner Frau auf, während sie in die Kamera blickte.