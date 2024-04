Die zweite Tochter heißt Rio Rose

Die Kanadierin verkündete die schöne Nachricht am 14. April auf Instagram und verriet, dass ihre zweite Tochter bereits am 12. März geboren wurde. "Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen", schrieb die stolze Mutter zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das einen Ausschnitt des Baby-Gesichtes und zwei kleine Finger zeigt. Dazu teilte sie den Namen mit: Rio Rose. "Wir lieben dich so sehr", fügte sie garniert mit roten Herzen hinzu.

Erst im Februar hatte sie ihre erneute Schwangerschaft bekannt gegeben. Ebenfalls auf ihrer Instagramseite veröffentlichte sie zwei Babybauchfotos. Auf dem ersten Schwarz-Weiß-Bild posierte sie alleine vor einer kahlen Wand. Da sie sich zur Seite gedreht hatte, war der Bauch deutlich unter ihrem dunklen Pullover zu sehen. Auf dem zweiten Schwarz-Weiß-Foto zeigte sie sich mit Ehemann Bowman und Tochter Iris. Dazu hieß es: "Nicht mehr lange. Bereit, wenn du es bist, Kleines."