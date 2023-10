Sander machte seine Beziehung mit der Maskenbildnerin am Valentinstag 2023 öffentlich. Auf Instagram veröffentlichte er ein Pärchenfoto garniert mit einem roten Herz-Emoji. Bei der Bertelsmann-Party im Juni folgte dann ihr erster öffentlicher Aufritt als Paar. "Bunte" zufolge soll es am Set von "Alles was zählt" zwischen den beiden gefunkt haben. Erol stand dort als Bösewicht vor der Kamera, Rebecca arbeitete in der Maske.