Eugene Levy wird mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

Eugene Levy verkörperte auch die Vaterfigur Noah Levenstein in der Komödien-Filmserie "American Pie" (1999 bis 2012). Zu seinen weiteren Hit-Komödien zählen "Splash - Eine Jungfrau am Haken" (1984), "Best in Show" (2000) oder "Im Dutzend billiger" (2003).

Der "Walk of Fame" ist ein Gehsteig am Hollywood Boulevard in Los Angeles, in dem die sternförmigen Plaketten eingelassen werden. Seit 1960 wurden über 2700 Sterne vergeben.