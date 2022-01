Trigger-Warnung von Zendaya

Vor dem Staffelstart, der in Österreich auf Sky erfolgt, erklärte die Schauspielerin, dass die neue Staffel "emotionale, belastende und triggernde" Handlungen darstellen würde. "Bitte schaut euch das nur an, wenn ihr euch wohl damit fühlt. Passt auf euch auf", merkte Zendaya an.