Eva Mendes: Aus diesem Grund beendete sie Schauspielkarriere

"Im Moment bleibe ich Zuhause bei meinen Kindern"

Kurz flirtete sie mit der Idee, selbst als Produzentin zu arbeiten: "Es gab einfach einen Punkt, an dem ich mir dachte: 'Ich werde mir meine eigenen Möglichkeiten schaffen und Produzentin werden und mein eigenes Material kreieren', aber es hat sich für mich nicht angefühlt, als ob es sich lohnt." Kurz darauf wurde Mendes, die seit 2011 mit Hollywood-Darling Gosling zusammen ist, Mutter. Das Paar hat die beiden Töchter Esmeralda (7) und Amada (6). "Oh, das ist, was ich jetzt tun soll", habe sie damals gedacht.

Mittlerweile gebe es mehr Möglichkeiten für Latina-Schauspielerinnen, erklärt Mendes weiter. "Aber als ich vor zehn Jahren ausgestiegen bin, wurden mir keine Rollen angeboten, die nicht spezifisch Latina waren." Völlig ausgeschlossen ist ein Comeback allerdings auch nicht: "Es ist aufregend, dass die Dinge jetzt anders sind, also wer weiß, was ich in der Zukunft machen werde. Aber im Moment bleibe ich Zuhause bei meinen Kindern."