Die 5 besten Filme mit Ryan Gosling

Nach sechs gemeinsamen Jahren scheint Deans (Ryan Gosling) und Cindys (Michelle Williams) Ehe am Ende. Was als romantische Leidenschaft mit unbedingter Hingabe begann, ist schleichender Ernüchterung gewichen. Wie es so weit kommen konnte, weiß keiner von ihnen. Als letzten Rettungsversuch für ihre Ehe verbringen Dean und Cindy eine Nacht in einem Motel, in der zärtliche Erinnerungen an die erste Zeit als Paar wieder lebendig werden.

Diese tragische Liebesbeziehung wird mit entwaffnendem Realismus erzählt, der einen auch nach dem Abspann nicht loslässt. Gosling und Williams wohnten als Vorbereitung für die Dreharbeiten mehrere Wochen zusammen in einem Haus und wurden sogar im echten Leben ein Liebespaar.