"Star Wars"-Star Ewan McGregor bekommt einen Hollywood-Stern

Bei der Ehrung am Hollywood "Walk of Fame" bekam "Star Wars"-Schauspieler Ewan McGregor Unterstützung von der Familie.

Dass seine Kinder ihm das Wichtigste sind, hat der schottische Schauspieler Ewan McGregor (53) bei einem außergewöhnlichen Familienausflug in Hollywood einmal mehr bewiesen: Am Donnerstag (12. September) durfte der "Star Wars"-Star einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere feiern. Auf dem "Walk of Fame" in Hollywood wurde McGregor mit einem Stern geehrt. Zur Enthüllung nahm der Jedi-Ritter nicht nur seine Ehefrau, Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead (39), mit, sondern auch vier seiner fünf Kinder.

McGregor dankt seinen Kindern Auch in seiner Dankesrede betonte McGregor, wie viel ihm seine Kinder bedeuten. Es sei für ihn ein Privileg, Claras Vater zu sein, so der Schauspieler über seine älteste Tochter Clara (28), mit der McGregor kürzlich für das Filmdrama "Bleeding Love" gemeinsam vor der Kamera stand. "Ihre Leidenschaft und Begeisterung für das, was wir tun", zu sehen, habe den 53-Jährigen "neu inspiriert". Auch seine Tochter Esther (22) stehe derzeit für Dreharbeitern in Kanada vor der Kamera, weshalb sie nicht bei der Enthüllung des Sterns ihres Vaters habe dabei sein können, so McGregor.

Für eine Karriere als Schauspielerin sei seine jüngste Tochter Anouk (13) noch zu jung, so der "Star Wars"-Schauspieler weiter in seiner Dankesrede. Und auch Tochter Jamyan (22) werde wohl nicht in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten. Sie sei lieber an einer Karriere als Kriminalpolizistin interessiert. Sein jüngstes Kind, Sohn Laurie (3), fragte er, ob er vielleicht "Hallo" sagen möchte.

Seine Kinder sind sein "Ein und Alles" Seit April 2022 sind Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead verheiratet. Bereits im Juni 2021 kam der gemeinsame Sohn Laurie zur Welt. McGregors andere vier Kinder stammen aus einer früheren Beziehung mit der Französin Eve Mavrakis (58), mit der der Schauspieler von 1995 bis 2017 verheiratet war. Gemeinsam adoptierte das Paar die Töchter Jamyan und Anouk.

In einem Interview im April 2021 mit dem "Hollywood Reporter" erklärte McGregor, dass seine Kinder sein "Ein und Alles" seien. Daher zog sich der Schauspieler nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau auch für knapp zehn Monate von der Arbeit zurück, um für seine Kinder da zu sein.