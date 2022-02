Benedict Cumberbatch erhält "Walk of Fame"-Stern

Oscar-Chancen für "The Power of the Dog"

Cumberbatch ist Ende März als Hauptdarsteller in dem Western-Drama "The Power of the Dog" im Oscar-Rennen. Der Film um zwei Brüder, die in den 1920er Jahren gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, ist mit zwölf Nominierungen diesjähriger Oscar-Favorit. 2015 war der Brite für seine Hauptrolle in dem Drama "The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben" bei den Academy Awards nominiert gewesen.