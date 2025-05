Der ehemalige "Harry Potter"-Schauspieler Harry Melling (36) hat bei den Filmfestspielen von Cannes seinen neuen Film "Pillion" präsentiert. Der 36-Jährige erschien in einem eleganten hellbraunen Anzug und einem hellgrünen Hemd zur Vorstellung des Streifens. Die Anzugsjacke war am Revers mit auffälligen floralen Mustern bestickt.

Liebesfilm mit Alexander Skarsgård lässt Zuschauer jubeln

Melling ist Filmfans vor allem durch seine Rolle als Dudley Dursley in der erfolgreichen "Harry Potter"-Reihe bekannt, in der er den verwöhnten Cousin der titelgebenden Figur spielte. Als die Dreharbeiten begannen, war er gerade mal zehn Jahre alt. Und auch nach dem Ende der Filmreihe blieb Harry Melling gut im Geschäft. Er hatte Rollen in der erfolgreichen Netflix-Miniserie "Das Damengambit" oder im Film "Der denkwürdige Fall des Mr Poe".

In seinem neuen Film "Pillion" ist Melling nun mit Alexander Skarsgård (48), Douglas Hodge (65) und Lesley Sharp (65) zu sehen. Bei den Filmfestspielen in Cannes kam das Werk von Regisseur Harry Lighton (32) am Sonntagabend offenbar gut an. Acht Minuten lang soll es laut "Daily Mail" Standing Ovations gegeben haben. In dem Film mit Melling und Skarsgård in den beiden Hauptrollen geht es um die SM-Beziehung zwischen Ray, dem selbstbewussten Anführer einer Biker-Gang, und dem schüchternen Colin.