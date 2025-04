Der Kinderstar aus "Noah" starb mit nur 24 Jahren: Gemäß der "TMZ" vorliegenden offiziellen Dokumente der Gerichtsmedizin soll Sophie Nyweide schwanger gewesen sein, als sie am 14. April kurz vor fünf Uhr morgens in Bennington, Vermont, in einem Waldgebiet, 25 Meilen von ihrem Haus entfernt, gefunden und für tot erklärt wurde.

Die genaue Todesursache ist bislang noch unbekannt. Die Polizei untersucht den Tod als Folge einer möglichen unbeabsichtigten Überdosis. "TMZ" habe mit ihrer Mutter Shelly Gibson gesprochen, die wisse, dass ihre Tochter Drogen genommen habe. Sie fügte hinzu, dass Sophie an jenem Morgen mit anderen Menschen zusammen gewesen sei, die Gibson nicht gekannt habe. Auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen warte die Familie noch.

Fremdverschulden schließe die Polizei dem Bericht zufolge nicht endgültig aus. Ein Mann hatte die Polizei alarmiert und zum Tatort gerufen. Er kooperiere nun mit den Ermittlern.