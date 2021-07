Sandra und Tommy

Das vielleicht spannendste Paar mit Höhen und Tiefen waren wohl Sandra und Tommy. "Tommy und ich wollten uns nach der Show gerne weiter kennenlernen, durch die aktuelle Lage und was das Reisen betrifft, sind wir dazu allerdings noch nicht gekommen", erzählte Sandra im Interview.

Doch so wie es aussieht, wird daraus vorerst nichts, denn wie "Promiflash" weiter berichtet, suchen Diogo, Tommy und Finja überraschend als KandidatInnen in der Datingshow "Are You The One – Realitystars in Love" nach einer neuen Romanze.