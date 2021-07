"Love Couples": Wie zeitgemäß ist der "schwule beste Freund"?

Der schwule beste Freund war lange Zeit eine bekannte Schablone in Film und Fernsehen – und ist es bis heute. Von Stanford in "Sex and the City" über Elijah in "Girls" bis hin zu Titus in "Unbreakable Kimmy Schmidt" oder Eric in "Sex Education": Sie alle sind schwule Männer, treten in irgendeiner Art und Weise extravagant auf, haben oft einen Sinn für Mode und fallen durch ihre witzigen Sprüche auf. Vor allem aber sind sie eines: Nebenfiguren, die einer Hetero-Hauptrolle beigestellt werden.