Meadow Walker (24) ist mit einem Cameo in "Fast & Furious 10" zu sehen. Mit dem Gastauftritt will sie ihren verstorbenen Vater Paul Walker (1973-2013) ehren. Der Schauspieler spielte in den ersten sechs Filmen der Action-Reihe mit, 2013 starb er bei einem Autounfall. Die Stars von "Fast & Furious" erklären jetzt, was Meadow Walkers Cameo für sie bedeutet.

"Es hat etwas in mir ausgelöst zu sehen, dass sie ihren Vater ehren und auf ihre eigene Weise zu seinem Lebenswerk beitragen wollte", erklärt Vin Diesel (55) dem US-Magazin "People". "Es hat mir alles bedeutet". Diesel ist Meadow Walkers Taufpate und führte sie bei ihrer Hochzeit mit Louis Thornton-Allan 2021 zum Altar.