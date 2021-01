Faye Dunaway ist 80: Legendäre Rollen und Oscar-Panne 2017

Mit dem Einpersonenstück "Tea at Five" kehrte sie 2019 zu ihren Anfängen als Schauspielerin zurück. Auf der Theaterbühne in Boston verwandelte sich Dunaway in die Filmlegende Katharine Hepburn. Anfang der 1960er-Jahren hatte sie an der Universität Boston Schauspiel studiert. Am New Yorker Lincoln Center lernte sie unter Anleitung des legendären Regisseurs Elia Kazan.