10 großartige Indie-Gangsterfilme auf Amazon Prime & Netflix

1. Everly – Die Waffen einer Frau (2015)

Auch Salma Hayek werden Actionfilm-Aficionados immer in in bester Erinnerung behalten. Wer erinnert sich nicht an ihren lasziven Tanz auf dem Tisch in "From Dusk Till Dawn", bevor die Hölle losbricht? Wer hat sie nicht in bester Erinnerung in "Desperado" an der Seite von Antonio Banderas? Wer diese Filme mochte, wird auch "Everly" lieben – trotz der eher schlechten Kritiken, die der Film von Regisseur Joe Lynch ("Point Black", "Knights of Badassdom") bekommen hat.

Die Handlung ist simpel und findet nur in einer Wohnung statt. Wie es sich für einen kultigen Actionfilm gehört, wird nicht lange gefackelt. Wir steigen mit einer Szene im Badezimmer ein, die glauben macht, dass der Körper von Salma Hayek in den 25 Jahren seit den oben genannten Filmen keinen Tag gealtert ist. Danach befinden wir uns mitten in einer blutigen Achterbahnfahrt, die erst nach 92 Minuten wieder endet.

Salma Hayek ist Everly, die vor vier Jahren vom Yakuza-Boss Taiko ( Hiroyuki Watanabe) entführt wurde und seither in einer Luxuswohnung als seine persönliche Sexsklavin lebt. Mit dem Leben im goldenen Käfig ist es aber vorbei, als Taiko erfährt, dass Everly ein FBI-Spitzel ist. Nun schickt er ganze Heerscharen von Killer in die Wohnung seiner Konkubine, um ihr einen langsamen und qualvollen Tod zu bereiten. Doch Taiko hat Everly unterschätzt – denn sie weiß, wofür sie kämpft. Blutig. Sehr, sehr blutig!

"Everly" ist bei Amazon Prime zurzeit als Leihfilm zu sehen (0,99 Euro für 48 Stunden).