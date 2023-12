Florence Pugh: Heimliche Nickerchen während der Dreharbeiten

Für ihre Hauptrolle in "Lady Macbeth" erhielt Florence Pugh mehrere Auszeichnungen als Beste Schauspielerin. Außerdem war sie in Greta Gerwigs (40) Historiendrama "Little Women" (2019) zu sehen. Zuletzt spielte sie in "Oppenheimer" von Christopher Nolan (53) die Rolle von Jean Tatlock.