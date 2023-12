Jetzt hat es auch einen Hollywood-Star erwischt: Florence Pugh (27) reiht sich in die immer weiter steigende Riege von Stars ein, denen etwas an den Kopf geworfen wird. Die Schauspielerin stand bei einer Comic Con in São Paulo auf der Bühne. Mit Kollegen wie Timothée Chalamet (27), Austin Butler (32) und Zendaya (27) war sie im Promo-Einsatz für ihren kommenden Film "Dune 2".

Da traf plötzlich ein Gegenstand Pugh am Kopf, knapp über ihrem rechten Auge. Das zeigen Videoaufnahmen von dem Vorfall, die in sozialen Medien kursieren.