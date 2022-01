Florian Silbereisen will als "DSDS"-Juror "sehr streng" sein

Respektvoller Umgang

Zugleich lässt der 40-Jährige aber auch durchblicken, für welche Art Unterhaltung er eben nicht zur Verfügung steht. "Ich würde definitiv jeden Job in einer Show ablehnen, in der man nicht respektvoll mit Menschen umgeht", sagt er. "Wenn der Ton in einer Sendung respektlos ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich auch allgemein die Tonart im Umgang miteinander nach und nach ändert. Ich möchte nicht, dass ein Kind sich gegenüber seiner Mutter auf mich berufen kann: 'Aber der Silbereisen hat das doch auch gesagt...'"

Jobs und Engagements hat der Bayer mittlerweile zuhauf - in der ARD führt er durch Schlagershows, im ZDF steuert er als Kapitän das "Traumschiff". Nun soll er auch den alten Casting-Kreuzer "Deutschland sucht den Superstar" von RTL zu neuen Ufern führen. Die Mission beginnt am 22. Jänner - es ist die 19. Staffel des Formats. Mit Silbereisen soll auch ein neuer Geist einziehen. Mehr Herz.