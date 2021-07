Oster-Specials

Silbereisen versprach im "Bild"-Interview: "In den ersten Jahren als Kapitän ist schon so viel passiert – in den nächsten Jahren wird noch mehr passieren." Neben den Folgen zu Weihnachten und Neujahr sind dem Bericht zufolge auch die bisher kurzfristig beschlossenen Oster-Specials fest vereinbart.

Zusätzlich solle es erstmals eine vierte "Traumschiff"-Folge mit Silbereisen geben - wenn es der Terminkalender zulasse. Silbereisen ist seit 2019 TV-Kapitän.