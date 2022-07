Florian Silbereisen: Neue RTL-Formate mit dem Schlagerstar

Dieter Bohlen (68) feiert im kommenden Jahr bei "DSDS" sein Comeback. Das hat RTL mitgeteilt. Für die Jury von diesem Jahr, bestehend aus Florian Silbereisen (40), Ilse deLange (45) und Toby Gad (54), ist die Arbeit bei der Castingshow damit vorbei. Schlagerstar Silbereisen wird den RTL-Zuschauern aber erhalten bleiben. Wie der Sender nämlich auch erklärte, werde man "neue eigenständige Programmformate" mit Silbereisen entwickeln.

Keine Details zu Programmformaten

Um was es in diesen Shows möglicherweise gehen könnte, ließen Sender und Sänger bisher allerdings offen. Auch auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news rückte ein Sprecher nicht mit weiteren Details heraus. Stattdessen hieß es: "Alles, was wir im Moment zum Thema sagen, steht in unserer Pressemitteilung."