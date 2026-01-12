Die zuletzt im MeToo-Drama "After the Hunt" zu sehende Schauspielerin setzte bei den Golden Globes auf zeitlose Eleganz. Julia Roberts trug ein schwarzes Samtkleid von Giorgio Armani Privé mit tiefem Ausschnitt, kombiniert mit einer auffälligen Statement-Kette samt Erdbeer-Anhänger und einem passenden Ring. Ihr Ehemann Danny Moder erschien klassisch in einem schwarzen Anzug.

Strahlende Gesichter bei den Golden Globes 2026: Julia Roberts (58) und ihr Ehemann Danny Moder (56) zeigten sich am 11. Jänner gemeinsam bei der Preisverleihung. Das Paar , das sein Privatleben sonst konsequent schützt, verzichtete zwar auf einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich, posierte im Inneren des Beverly Hilton Hotels jedoch Seite an Seite mit anderen Prominenten für die Fotografen.

Eine Liebesgeschichte, die am Filmset begann

Die Romanze zwischen Julia Roberts und Danny Moder begann 2001 am Set des Films "Mexican - Eine heiße Liebe". Er arbeitete dort als Kameramann. Am Unabhängigkeitstag 2002 gaben sich die beiden in einer privaten Zeremonie das Jawort. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Die Zwillinge Hazel Patricia und Phinnaeus Walter wurden am 28. November 2004 geboren und sind heute 21 Jahre alt. Am 18. Juni 2007 kam Sohn Henry Daniel zur Welt, der inzwischen 18 ist.

Trotz Oscar, Weltruhm und zahlreicher weiterer Auszeichnungen steht für Julia Roberts die Familie an erster Stelle. Bereits 2022 erklärte sie im Gespräch mit "CBS Sunday Morning", ihre Schauspielkarriere sei zwar ein "Traum, der wahr wurde" - aber eben nicht ihr einziger. "Das Leben, das ich mit meinem Mann aufgebaut habe. Das Leben, das wir mit unseren Kindern aufgebaut haben. Das ist das Beste - am Ende des Tages triumphierend zu ihnen nach Hause zu kommen", sagte sie damals.

Bei den diesjährigen Golden Globes war Roberts als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "After the Hunt" nominiert, hatte jedoch letztlich gegen "Hamnet"-Hauptdarstellerin Jessie Buckley (36) das Nachsehen.