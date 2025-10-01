Wie sehen gleich drei Brautkleider von Ralph Lauren und erhalten intime Einblicke in den Empfang nach der Trauung.

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich am Wochenende das Jawort gegeben. Jetzt hat die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin neue Fotos der glamourösen Hochzeitsfeier geteilt, auf denen auch ihre drei Brautkleider zu sehen sind. Unter anderem ist Gomez auf den Fotos in einem schulterfreien Vintage-Midikleid von Ralph Lauren zu sehen, das sie für den Empfang nach der Zeremonie wählte. Die Bilder zeigen sie barfuß mit Blanco tanzend, beim Kuss mit ihrem frischgebackenen Ehemann und beim Anstoßen. Auch die Hochzeitstorte - schlicht verziert mit der Aufschrift "Just Married" - ist Teil der Fotostrecke.

Auch während der Trauung, die ihn Santa Barbara stattfand, trug Selena Gomez zwei maßgeschneiderte Ralph-Lauren-Brautkleider: ein handdrapiertes Satin-Halterneck-Kleid mit Stickereien und ein ähnliches Modell aus transparenter Spitze. Auf einigen Fotos trägt Gomez zudem einen Schleier, in dessen Spitze laut "Page Six" die Initialen des Brautpaars eingestickt waren. Ihre Haare trug die Sängerin in eleganten großen Hollywood-Wellen und hielt einen schlichten Maiglöckchenstrauß in den Händen. Benny Blanco erschien im klassischen Smoking mit schwarzer Fliege.

Prominente Gästeliste Die Gästeliste war laut Medienberichten ebenso prominent wie das Paar selbst: Neben Gomez' "Only Murders in the Building"-Kollegen Steve Martin, Martin Short und Paul Rudd feierte auch ihre enge Freundin Taylor Swift mit, die offenbar sogar eine Rede gehalten haben soll. Bereits am Freitag hatten Gomez und Blanco ihre Gäste zu einem Probedinner in einer Villa im kalifornischen Hope Ranch empfangen. Am Hochzeitstag selbst führte Gomez' Großvater David Cornett sie den Gang entlang. Mit schlichten weißen Herz-Emojis und Verlinkungen zu Ralph Lauren, Blanco und ihrer Marke versah Gomez ihre Hochzeitsfotos auf Instagram. Ihr Ehemann kommentierte schlicht: "wife." Selena Gomez und Benny Blanco hatten Ende 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht und sich im Dezember 2024 verlobt.