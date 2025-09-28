Selena Gomez und Benny Blanco: Hochzeit mit Star-Gästen

Taylor Swift und Ed Sheeran waren unter den Gästen

Das Paar ist auf den Bildern unter anderem Händchen haltend zu sehen, Gomez trägt ein Brautkleid im Neckholder-Stil, das laut "People" von Ralph Lauren stammt. Auch Benny Blancos Anzug kam demnach von dem Label. Auf weiteren Fotos schaut sich das Paar in die Augen und umarmt sich. Mit "9.27.25" fügte Gomez das Hochzeitsdatum zu dem Instagram-Post sowie zwei weiße Herz-Emojis hinzu.