Nach "Framing Britney Spears": Netflix plant Britney-Doku

Nun scheint Netflix ein Stück vom Kuchen haben zu wollen: Wie "Bloomberg" berichtet, arbeitet der Streaming-Riese derzeit an einer eigenen Dokumentation über Britney Spears. Als Regisseurin soll Erin Lee Carr fungieren, die vor allem für ihre True-Crime-Dokus bekannt wurde ("Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop", "How To Fix a Drug Scandal").