Die österreichische Unternehmerin Jacqueline Lugner (32) hat ihren Stargast für den Wiener Opernball am 12. Februar 2026 bekannt gegeben. Auf dem Instagram-Account von "Lugner City" ist ein Video zu sehen, das die US-Schauspielerin Fran Drescher (68) zeigt. Der Star aus der TV-Serie "Die Nanny" teilte den Clip ebenfalls. Darin freut sich die 68-Jährige über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt.

Auch ein Auftritt im Einkaufszentrum ist offenbar geplant, das kurze Video ist beschriftet mit: "Wir freuen uns am Mittwoch den 11.2. Fran Drescher bei uns in der Lugner City begrüßen zu dürfen." Die Schauspielerin erklärt in dem Clip: "Ratet was? Ich komme nach Wien." Sie sei zum Opernball eingeladen worden und freue sich darauf, alle "in einer meiner Lieblingsstädte" zu sehen, so Fran Drescher, die hinzufügte: "Danke, Jacqueline, für die Einladung!"

Jacqueline Lugner ist die Tochter von Opernball-Legende Richard Lugner (1932-2024). Jahrelang sorgte der Unternehmer, der im Sommer 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, mit internationalen Stargästen für Aufsehen. Lugner konnte unter anderem Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale oder Pamela Anderson auf den Opernball locken.