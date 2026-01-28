Sharon Stone ist Stargast beim heurigen Opernball
Hollywoodstar Sharon Stone (67) ist einer der Stargäste des diesjährigen Wiener Opernballs. Die US-Schauspielerin begleitet "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar 2026, wie nun bekannt wurde. Die 67-Jährige wird zusammen mit Johann und Silvia Lafer in der Loge von Guschlbauer Platz nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.
Sharon Stone besucht St. Willibald
Karl Guschlbauer freut sich auf seinen Stargast: "Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das i-Tüpfelchen! Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur." Zwei Tage vor dem Ball, am 10. Februar, wird die Golden-Globe-Preisträgerin zu einem Pressetermin mit Karl Guschlbauer in St. Willibald erwartet.
Auch Sharon Stone, die durch den Erotikthriller "Basic Instinct" berühmt wurde, ist offenbar schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", so der Hollywoodstar.
Das Erbe von Richard Lugner
Jahrelang war es der Unternehmer Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024), der mit internationalen Stargästen beim Wiener Opernball für Aufsehen sorgte. Lugner, der im Sommer 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, konnte unter anderem Stars wie Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale oder Pamela Anderson auf den Opernball locken.