Hollywoodstar Sharon Stone (67) ist einer der Stargäste des diesjährigen Wiener Opernballs . Die US-Schauspielerin begleitet "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer zu dem Event am 1 2. Februar 2026 , wie nun bekannt wurde. Die 67-Jährige wird zusammen mit Johann und Silvia Lafer in der Loge von Guschlbauer Platz nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Sharon Stone besucht St. Willibald

Karl Guschlbauer freut sich auf seinen Stargast: "Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das i-Tüpfelchen! Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur." Zwei Tage vor dem Ball, am 10. Februar, wird die Golden-Globe-Preisträgerin zu einem Pressetermin mit Karl Guschlbauer in St. Willibald erwartet.

Auch Sharon Stone, die durch den Erotikthriller "Basic Instinct" berühmt wurde, ist offenbar schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", so der Hollywoodstar.