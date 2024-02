Francis Fulton-Smith (57) möchte nächstes Jahr "Tatort"-Kommissar werden, "am liebsten in München". Das verrät der Schauspieler im Buch "Die Bucket List der Stars" des Medienexperten und "Movie meets Media"-Initiators Sören Bauer, das nun erscheint. Für Fulton-Smith sind die beiden jetzigen Kommissare "Legenden", aber es müsse ja weitergehen, heißt es in der "Wunschliste" des Schauspielers.

Tatsächlich wird der Job demnächst frei. Der Bayerische Rundfunk teilte im Januar mit, dass sich die Münchner "Tatort"-Ermittler Ivo Batic und Franz Leitmayr nach 35 Jahren und dann 100 Fällen vom Dienst verabschieden werden. In den kommenden beiden Jahren stehen aber noch weitere Fälle mit den Schauspielern Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) an.